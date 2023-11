Is dit een Bijbel of een Koran?

Is wat u hier ziet een Bijbel of een Koran? Het is een Bijbel, maar aan de buitenkant ziet hij eruit als een Koran. Nee, dit is niet een quizje, maar een kwestie. En een serieuze. We zijn met deze foto in Tabalo I, een dorp in het West-Afrikaanse land Togo. Waar bewoners nog in de ban zijn van bosgeesten en demonen. En waar de islam voet aan de grond probeert te krijgen. Inmiddels staat er een heuse moskee, en tussen de hutjes door wandelt geregeld een imam.