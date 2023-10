Steeds meer Nederlanders halen hun shag en sigaretten uit het buitenland. De hoeveelheid tabak die afkomstig is uit onze buurlanden, is in het derde kwartaal van 2023 naar een recordhoogte gestegen. Vooral in de grensstreken is er sprake van een verdere toename, meldt de brancheorganisatie van tabaksfabrikanten VSK op basis van een onderzoek door adviesbureau Kantar.