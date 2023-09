Aspirant-Eurocommissaris Hoekstra doet beloften op zoek naar steun

Wopke Hoekstra zal zich als klimaatman van de Europese Commissie inzetten voor onder meer de natuurherstelwet en het uitbannen van fossiele subsidies. Ook al hebben zijn eigen partijgenoten over zulke plannen zo hun bedenkingen. „Een ambitieuze klimaataanpak is een absolute noodzaak”, zegt de kandidaat-Eurocommissaris in antwoord op kritische vragen van het Europees Parlement. Maar over een van de belangrijkste taken die op hem wachten, het stellen van een EU-klimaatdoel voor 2040, laat hij nog weinig los.