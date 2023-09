Franse journaliste die vastzat om lekken staatsgeheimen weer vrij

De Franse politie heeft de journaliste Ariane Lavrilleux vrijgelaten. Zij was dinsdag gearresteerd door de binnenlandse inlichtingendienst DGSI, die vervolgens haar huis doorzocht. Volgens haar werkgever Disclose, een website voor onderzoeksjournalistiek, was Lavrilleux opgepakt om haar berichtgeving over gelekte documenten. Die zouden hebben bewezen dat de Franse inlichtingendiensten een rol hebben gespeeld bij bombardementen van de Egyptische regering op de eigen bevolking.