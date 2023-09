VNG: onderwijshuisvesting moet hoog op prioriteitenlijst

Het ministerie van Onderwijs moet de vernieuwing en renovatie van schoolgebouwen „hoog op de prioriteitenlijst” zetten. Dat stellen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de PO-Raad (primair onderwijs) en de VO-Raad (voortgezet onderwijs) dinsdag in een gezamenlijke brief aan demissionair minister van Onderwijs Mariëlle Paul. Volgens de partijen is onderwijshuisvesting te lang doorgeschoven, omdat onderwerpen die op de korte termijn spelen meer aandacht krijgen. Tijdens het commissiedebat over onderwijshuisvesting in december vorig jaar erkende Paul, destijds Kamerlid, dit al.