Samsung zakt op beurs in Seoul na forse daling omzet en winst

Samsung behoorde vrijdag tot de grootste dalers op de beurs in Seoul. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern zag de omzet in het tweede kwartaal met ruim een vijfde afnemen. Dat was de grootste daling van de verkopen in een kwartaal sinds minstens 2009. Het bedrijf kampt met een zwakkere vraag naar mobiele telefoons, elektronica en chips doordat consumenten voorzichtiger zijn geworden met hun uitgaven vanwege de hoge inflatie. De operationele winst kelderde met 96 procent, maar viel desondanks hoger uit dan verwacht.