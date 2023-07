Israël heeft volgens het Syrische leger in de nacht van zaterdag op zondag een raketaanval uitgevoerd, waarbij meerdere raketten in de buurt van de stad Homs terechtkwamen. Daarbij zou schade zijn ontstaan, maar er vielen volgens staatsmedia geen gewonden. Syrië zegt de meeste raketten die in de aanval werden gebruikt, te hebben onderschept.