EU-buitenlandchef Josep Borrell gaat op aandringen van Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) aan de ministers van Buitenlandse Zaken voorleggen of het EU-gascontract met Azerbeidzjan gestopt zou moeten worden. Ook heeft Borrell toegezegd te zullen bespreken of sancties kunnen worden ingevoerd als Azerbeidzjan de blokkade van de Armeense enclave Nagorno-Karabach per 1 augustus niet opheft.