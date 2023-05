Terughoudendheid op Wall Street om debat over schuldenplafond VS

De aandacht van beleggers op Wall Street ging aan het begin van de handelsweek met name uit naar het schuldenplafond van de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Joe Biden meldde dat hij dinsdag zal praten met de leiders van het Congres over een door de Democraten gewenste verhoging. Zondag gaf Biden nog aan optimistisch te zijn over het bereiken van een akkoord. Maar de Republikeinse voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy heeft daar minder vertrouwen in.