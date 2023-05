Hoe hoger het zoutgebruik, hoe meer kans op vernauwing van de slagaders in de hals of van de kransslagaders van het hart door atherosclerose (plaquevorming). Dat blijkt uit Zweeds onderzoek.

Alle bijna 11.000 deelnemers gingen door een CT-scanner voor beelden van de kransslagaders. Van de halsslagaders maakten de onderzoekers echo’s. De zoutconsumptie maten ze via de uitscheiding van natrium in de urine.