Het aantal vrouwen dat overlijdt rond de bevalling is in Nederland de laatste jaren gehalveerd. Dat ontdekte gynaecoloog in opleiding Athanasios Kallianidis tijdens zijn promotieonderzoek in het LUMC. Tussen 2006 en 2018 overleden er 171 vrouwen tijdens de zwangerschap, de bevalling of in het eerste jaar na de bevalling: een halvering vergeleken met de dertien jaar daarvoor.