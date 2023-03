Meer dan dertig ministers hebben tijdens een conferentie in Londen steun beloofd aan het onderzoek van het Internationaal Strafhof (ICC) naar misdaden die zijn gepleegd in de oorlog in Oekraïne. Het gaat om zo’n 4 miljoen euro, plus hulp in de vorm van expertise, zei de Britse minister van Justitie en gastheer Dominic Raab na afloop van het overleg. De conferentie werd samen met Nederland georganiseerd.