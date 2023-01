Er is iets raars met tijd. Als ik oude schoolfoto’s bekijk, zie ik best dat er dingen zijn veranderd. Ik moet glimlachen om de kleren die we aanhebben, om onze kapsels en zelfs om de manier waarop we kijken. We doen zelfverzekerd, maar kijken op de beelden nog zo jong. En onbezorgd.