Talloze Twitterberichten schreef ic-verpleegkundige Jessica Kloosterboer-Duijnmaijer (42) over haar werk in coronatijd. Dat deed ze om veiligheidsredenen anoniem, onder de naam @aboutanurse. Nu treedt ze naar buiten met haar ervaringen, die ze bundelde in het boek ”De patiënt van kamer 11”.