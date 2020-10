Kabinet laat kerken ongemoeid

Premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid maken dinsdagavond extra maatregelen bekend waarmee verdere verspreiding van het coronavirus moet worden voorkomen. Bij de keuze van te nemen maatregelen staat het kabinet voor de vraag of de economie voorrang moet krijgen of de volksgezondheid.

Dat het kabinet met stevige maatregelen komt, was de afgelopen dagen al duidelijk. De aanscherpingen die twee weken geleden zijn ingegaan, leiden vooralsnog niet tot beperking van het aantal besmettingen. Bijna dagelijks breken de records. Maandagmiddag maakte het RIVM bekend dat in de 24 uur daarvoor ruim 6800 nieuwe besmettingen zijn geconstateerd.

Afschaling

Ernst Kuipers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) waarschuwde maandag dat er snel maatregelen nodig zijn, anders ontstaan er grote problemen bij ziekenhuizen. In het meest optimistische scenario gaat het om een afschaling van 35 procent van de reguliere zorg en in het meest pessimistische scenario zelfs om 75 procent.

Een Tweede Kamerlid verzuchtte in de wandelgangen: „We gaan een zwarte winter tegemoet.”

Maandag lekte er al het een en ander uit van de maatregelen die Rutte en De Jonge dinsdagavond om 19.00 uur tijdens een persconferentie bekendmaken.

Eet- en drinkgelegenheden moeten rekening houden met inperking van hun openingstijden tot 18.00 uur en moeten mogelijk zelfs helemaal dicht. In winkels mag na acht uur ’s avonds waarschijnlijk geen alcohol meer worden verkocht.

Het gebruik van het openbaar vervoer voor reizen die niet strikt noodzakelijk zijn, wordt ontmoedigd en volwassenen mogen mogelijk tijdelijk niet sporten in teamverband.

In binnenruimtes mogen maximaal dertig mensen samenkomen.

Bij de keuze voor te nemen maatregelen staat het kabinet steeds weer voor de lastige keus of de economie voorrang moet krijgen of de volksgezondheid. Tot nu toe probeert het kabinet beide beleidsterreinen maximaal tegemoet te komen. Maar dat leidt niet tot vermindering van het aantal besmettingen. Vandaar dat er nu weer strengere maatregelen komen om contacten tussen niet-huisgenoten zoveel mogelijk te beperken.

Of de maatregelen die het kabinet dinsdag bekendmaakt, voldoende zullen zijn, zal de komende weken blijken.

Lockdown

Het is opmerkelijk dat niet alleen deskundigen uit de medische wereld, maar ook sommige economen een korte en krachtige lockdown promoten om verspreiding van het virus tegen te gaan. Nu even kort en krachtig door de zure appel heenbijten spreekt hen meer aan dan steeds maar pappen en nathouden. Hoe langer krachtige maatregelen uitblijven, hoe ingrijpender in de toekomst de maatregelen moeten zijn om verspreiding van het virus terug te dringen.

Kabinet laat kerken ongemoeid

Kerken krijgen niet te maken met verscherpte maatregelen in verband met de bestrijding van het coronavirus.

Volgens ingewijden blijft het bij het dringende advies dat vorige week vrijdag minister Grapperhaus van Justitie met vertegenwoordigers van kerken en andere religieuze organisaties overeenkwam om met maximaal dertig mensen een eredienst te houden.

De overheid gaat kerken niet verplichten om af te schalen naar dertig personen en zal daar ook niet op controleren. De kerken hebben een eigensoortige positie in de wet. Dat is ook nog eens vastgelegd in de Coronawet die de Tweede Kamer vorige week besprak.

Het ziet er wel naar uit naar de uitzonderingsmogelijkheid die burgemeesters nu hebben om meer dan dertig personen toe te laten in culturele instellingen zoals concertgebouwen en bioscopen, vervalt.

Het is nog niet duidelijk of beperking tot maximaal dertig ook geldt voor doorstroomlocaties zoals musea en winkels.