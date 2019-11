Dijkhoff (VVD) ontvangt jaarlijks zo’n 37.000 euro wachtgeld

Diverse Kamerleden incasseren, omdat zij voorheen als wethouder of bewindspersoon meer verdienden dan nu, flinke bedragen aan wachtgeld.

Zo ontvangt VVD-fractieleider Dijkhoff sinds zijn terugkeer in de Kamer, in 2017, elke maand wachtgeld. Als Kamerlid verdient Dijkhoff 115.000 euro per jaar. Daar komt, omdat hij fractievoorzitter is, nog een toeslag bij van 10,3 procent. Daarbovenop incasseert hij wachtgeld van circa 37.000 euro per jaar, schrijft de Volkskrant dinsdag.

De VVD’er heeft recht op dit wachtgeld omdat hij tweeënhalf jaar staatssecretaris van Veiligheid en Justitie was en bovendien een krappe maand minister van Defensie. Aangezien hij in die tijd meer verdiende dan nu, heeft hij volgens de wet recht op een aanvulling op zijn loon.

„Ik zie deze wachtgeldregeling als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden van een bewindspersoon”, zegt Dijkhoff in de Volkskrant. „Het is uitgesteld loon, net als pensioen. Daar doe ik ook geen afstand van.”

Ook GL-Kamerlid Diks, voorheen wethouder in Leeuwarden, liet haar inkomen als Kamerlid aanvullen met wachtgeld. Bij haar gaat het om zo’n 7000 euro per jaar. „Ik ben 8,5 jaar wethouder geweest, dan heb je een bepaald bestedingspatroon”, verklaarde Diks aanvankelijk tegenover de Volkskrant.

Moeilijk

Enkele dagen later liet de GL-Kamerfractie echter weten dat zij dit „moeilijk uit te leggen” vindt. Diks heeft de betaling van het wachtgeld inmiddels stopgezet. Bovendien zal zij het reeds ontvangen wachtgeld terugbetalen.

Hoe Kamerleden omgaan met hun eventuele recht op wachtgeld verschilt per fractie. Ook binnen fracties zijn er verschillen. Zo heeft VVD’er Harbers, die net als Dijkhoff enkel jaren staatssecretaris van Justitie en Veiligheid was, zijn wachtgeld „na enige tijd” laten stopzetten.

De voormalige bewindspersonen Asscher en Ploumen (beiden PvdA) maken evenmin gebruik van hun recht op wachtgeld. Ze laten daarmee ruim drie jaar lang zo’n 40.000 euro per jaar aan extra inkomsten schieten.

Mooi salaris

„Het is bedoeld als overbrugging voor iemand die geen baan kan vinden, maar als Kamerlid met een heel mooi salaris heb je geen wachtgeld nodig. Je hebt er formeel misschien recht op, maar ik vind dat een Kamerlid de plicht heeft te handelen naar de geest van zo’n regeling. Dat doe je niet als je in onze situatie kiest voor wachtgeld”, stelt Ploumen.