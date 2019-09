Universiteit van Amsterdam gaat stikstofneerslag op natuur meten

Boerenorganisatie NLTO laat door de Universiteit van Amsterdam meten hoeveel stikstof daadwerkelijk neerslaat op natuurgebieden. Het meetprogramma start naar verwachting begin 2020, liet NLTO woensdag weten. Met de metingen wil NLTO de officiële cijfers over de zogeheten stikstofdepositie ijken. Die cijfers zijn tot nu toe gebaseerd op modelberekeningen.

De aankondiging van de metingen komt vlak voordat de commissie-Remkes haar kortetermijnadvies voor de aanpak van de stikstofproblematiek bekendmaakt. NLTO gaat ervan uit dat dit advies ook de landbouw zal raken. Onder meer D66 heeft al aangedrongen op inkrimping van de veestapel om de stikstofuitstoot in Nederland te verminderen.

„De commissie-Remkes en de politiek vragen grote offers van agrarische bedrijven voor wat betreft stikstof. Dan moet je ervan op aankunnen dat het model waarmee bedrijven worden afgerekend, klopt en gevalideerd is met metingen”, zegt Jan Cees Vogelaar. Hij is voorzitter van het Mesdag Zuivelfonds, een potje van NLTO dat bedoeld is om de kwaliteit van melk en melkproductie te verbeteren. Het Mesdagfonds is de formele opdrachtgever van het komende meetprogramma.

De stikstofdepositie wordt tot nu toe alleen berekend met behulp van modellen. Dat gebeurt door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Volgens het RIVM zijn metingen ingewikkeld en relatief duur. Maar het Mesdagfonds stelt dat uit meerdere studies is gebleken dat de modellen er fors naast kunnen zitten.

Volgens de modellen is stikstof die in natuurgebieden terechtkomt voor een belangrijk deel afkomstig van bedrijven binnen een afstand van 10 kilometer. Maar studies waarin wél gemeten is, laten volgens het Mesdagfonds zien dat stikstof uit de landbouw dicht bij de bron blijft. Die stikstof zou niet verder komen dan enkele honderden meters en „vooral op het boerenerf en het boerenland” neerslaan. Vogelaar: „Wij willen de politiek ervoor behoeden dat zij nu de landbouw opoffert, terwijl uit metingen wel eens zou kunnen blijken dat zaken in werkelijkheid anders liggen.”

Eerder riep voorzitter Linda Janssen-Verriet van varkenshoudersorganisatie POV al op tot metingen. „Veel ammoniak slaat al dichtbij onze stallen neer, dus op boerengrond. Wij willen dat er gemeten wordt wat er nu echt in de natuur terechtkomt”, zei Janssen in het Reformatorisch Dagblad.

