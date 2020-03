Waarom de WHO de Zuid-Koreaanse corona-aanpak roemt

Zuid-Korea kende vorige maand nog de meeste coronabesmettingen na China. Inmiddels lijkt het virus er op zijn retour. De Wereldgezondheidsorganisatie roemt de Zuid-Koreaanse aanpak. Wat houdt die in?

De respons van de autoriteiten in Seoul was niet meteen succesvol. In januari werden reizigers uit China nog ongehinderd toegelaten, terwijl toen reeds duidelijk was dat in Wuhan sprake was van een virusuitbraak. Zo kon het aantal ziektegevallen oplopen met bijna 3000 in twaalf dagen.

Wat ‘hielp’ was dat de uitbraak in Zuid-Korea regionaal beperkt was tot de stad Daegu. Daar greep het virus om zich heen binnen de Shincheonji-kerk, waar honderden aanwezigen wekelijks de dienst zittend op de grond bijwonen, vaak schouder aan schouder. Gemeenteleden bleken in Wuhan te zijn geweest en het virus te hebben meegebracht. Zo’n 60 procent van alle besmettingen in Zuid-Korea vond plaats onder Shincheonji-leden.

De rappe toename in nieuwe besmettingen leidde tot het razendsnel opzetten van een indammingscampagne. Daarvoor had Zuid-Korea al een draaiboek klaarliggen, opgesteld na een MERS-uitbraak in 2015, waardoor niet geïmproviseerd hoefde te worden. De aanpak bestaat uit voorlichting en het massaal testen van iedereen die het virus mogelijk kan hebben opgelopen.

In Zuid-Korea kunnen 15.000 checks per dag worden uitgevoerd en zijn al meer dan 300.000 mensen getest, meer dan in welk ander land. Er zijn 43 McDrive-achtige testpunten, waar automobilisten via hun autoraam ter plekke kosteloos worden getest en 24 uur later horen of zij Covid-19 hebben. Dit ‘drive through’-systeem heeft inmiddels ook de interesse van de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk gewekt.

Mensen die positief getest zijn, worden direct in quarantaine geplaatst en desnoods behandeld. Alle Zuid-Koreanen wordt aangeraden gezichtsmaskers te dragen, handen geregeld te wassen, menigtes te mijden en zo veel mogelijk vanuit huis te werken.

Van mensen bij wie Covid-19 is vastgesteld, wordt via hun smartphone, betaalgegevens en videosurveillance nagegaan op welke plekken zij geweest zijn. Andere Zuid-Koreanen die op dat moment op dezelfde locatie waren, ontvangen vervolgens een sms met gedetailleerde persoonlijke informatie over de patiënt.

In enkele weken tijd werd het aantal nieuwe besmettingen teruggebracht naar minder dan honderd per dag. Het land had slechts 94 sterftegevallen op 8652 besmettingen. Dit lage aantal is deels te danken aan het feit dat veel Shincheonji-leden jong zijn.

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in is trots op de geboekte resultaten en wil zijn lessen nu delen met andere G20-partners. Maar hoewel de afvlakking van het aantal nieuwe besmettingen goed nieuws is, moet Zuid-Korea ervoor waken niet te vroeg victorie te kraaien. Er komen nog steeds nieuwe gevallen bij en van 20 procent is de bron van de besmetting onbekend. Het is dus mogelijk dat een nieuwe golf besmettingen de kop op steekt, maar er is dan in ieder geval een testregime om dit te detecteren.