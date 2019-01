„Bufferzone bij abortuskliniek onzinnig”

Het instellen van bufferzones rond abortusklinieken tegen pro-lifeorganisaties is „luchtfietserij.”

Dat zegt directeur Kees van Helden van Schreeuw om Leven naar aanleiding van oproepen van het Humanistisch Verbond en de beroepsvereniging van gynaecologen in het tv-programma EenVandaag van woensdag. Het verbond heeft eind december ook al een brief gestuurd naar gemeenten hierover.

Pleidooien voor bufferzones zijn luchtfietserij, zegt Van Helden. „Demonstreren is een grondrecht, we staan er juist uit bewogenheid voor moeder en kind.” Hij wijst er verder op dat de politie regelmatig gesprekken bij abortusklinieken heeft geobserveerd, maar nog nooit heeft hoeven in te grijpen.

Oproepen voor bufferzones ziet Van Helden als „een hetze” van GroenLinks en het Humanistisch Verbond om abortus veilig te stellen. „Het toont de frustratie omdat het draagvlak voor abortus in Nederland afneemt.”

EenVandaag zond woensdagavond een reportage uit over mensen die bij abortusklinieken het gesprek aangaan met bezoekers. „De agressie neemt toe”, stellen de programmamakers. Demonstranten zouden bezoekers intimideren en deuren van klinieken dichtkitten. GroenLinks heeft aangekondigd Kamervragen te stellen.

Schreeuw om Leven laakt het „eenzijdige” beeld” dat EenVandaag schetst. „Niet netjes”, reageert Van Helden. „Onze wakers bij abortusklinieken worden neergezet als agressieve anti-abortusdemonstranten.”

Van Helden betreurt dat EenVandaag niets heeft gedaan met de reactie die hij op hun verzoek heeft gegeven, terwijl alle pro-life organisaties op één hoop worden gegooid. Schreeuw om Leven neemt afstand van elke vorm van agressie.

Bovendien zijn beelden van bebloede anti-abortusdemonstranten in de uitzending in werkelijkheid van een Amerikaanse pro-abortusdemonstratie, aldus Van Helden. Verder zet EenVandaag „keurige opnames” van kinderen in de baarmoeder neer als „weerzinwekkend.”

Ondanks het eenzijdige beeld is Van Helden blij met de uitzending. „Discussie blijft nodig.”