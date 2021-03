Het is nog donker en relatief stil in de haven van Yerseke als de 41 lange YE72 (twee keer 540 pk) bedaard koers zet richting mosselpercelen. Schipper en eigenaar Jos Steketee (40) gaat met zijn personeel op weg naar de grote schoonmaak. Het mosselseizoen is voorbij, maar het werk gaat door. De vraag is echter: hoe lang nog…