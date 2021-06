Op zoek naar advies over belastingaangiftes, jaarrekeningen, salarisadministratie of bedrijfsopvolging? Klop dan eens aan bij adviesbureau Van Lienden & Kooistra in Barneveld of Rhenen. Persoonlijk, gedreven, deskundig, betrouwbaar en efficiënt, maar indien nodig ook eerlijk en direct zetten de accountants en adviseurs zich in om het reilen en zeilen binnen ondernemingen te verbeteren. Met als specialisme: familiebedrijven.