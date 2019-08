Nederland telt in zomerperiode ruim 1850 orgelconcerten

Dit zomerseizoen worden er in Nederland meer dan 1850 orgelconcerten gegeven. De ‘zwarte zaterdag’ in orgelland is, met 52 bespelingen op één dag, 10 augustus. Van de 632 organisten die deze zomer actief zijn is André Knevel het vaakst op pad.

Dat blijkt uit een onderzoek dat de website Orgelnieuws.nl heeft uitgevoerd. Aan de hand van de drie belangrijkste concertagenda’s op orgelgebied maakte de nieuwssite een analyse van het aanbod van orgelconcerten in Nederland in de maanden juni tot en met september 2019.

Er worden in deze periode in totaal 1854 orgelconcerten gegeven, verzorgd door 632 organisten. De bespelingen vinden plaats op 432 locaties in 291 steden en dorpen. Zaterdag is met 35 procent van de bespelingen de populairste concertdag.

De concerten worden voor 80 procent (507 bespelingen) verzorgd door binnenlandse organisten. Buitenlandse spelers nemen er 125 voor hun rekening. Het concertcircuit is vooral een mannenaangelegenheid, zo blijkt: 87 procent van de concertgevers is man. De vrouwelijke organisten komen verhoudingsgewijs vaker uit het buitenland.

Uit het onderzoek komt een top 10 naar voren van organisten die het vaakst achter de klavieren kruipen. Boven aan de lijst staat met 32 concerten de Canadese organist André Knevel. Na hem volgen Harm Hoeve, Martin Mans en Minne Veldman (allen 26 concerten), Everhard Zwart (23), Henk Verhoef en Rien Donkersloot (beiden 22), Jochem Schuurman en Willeke Smits (beiden 20) en André van Vliet (19).

De meeste concerten hebben plaats in Amsterdam: 90 van het totaalaantal. Alkmaar (86), Haarlem (76), Groningen (58) en Leiden (42) volgen de hoofdstad op de voet. De Nieuwe Kerk in Amsterdam is de plek waar met 55 bespelingen de meeste concerten worden gegeven. De andere vier locaties die in de top 5 staan zijn de Sint-Bavokerk in Haarlem (52), de Grote Kerk in Alkmaar (34), de Kapelkerk in Alkmaar (34) en de Grote Kerk in Vlaardingen (29).