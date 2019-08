Componist Damiano Pascarelli krijgt Van Otterloo Award

De jonge componist Damiano Pascarelli (1987) krijgt de Rogier van Otterloo Award van dit jaar.

Het betreft een stimuleringsprijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds ter nagedachtenis aan componist en dirigent Rogier van Otterloo (1941-1988).

De prijs bestaat uit een compositieopdracht voor orkest Jong Metropole, in de geest van Rogier van Otterloo, plus 5000 euro.

„Pascarelli laat veel ruimte in zijn muziek die nergens knijpt, getuigt van een lyrische expressiviteit en vooral van tijdigheid: een eigentijdse benadering van componeren en arrangeren binnen een idioom doordrenkt van geschiedenis”, aldus de jury.

Met de Rogier van Otterloo Award wordt ieder jaar de meest talentvolle Nederlandse, of in Nederland woonachtige, jonge componist, arrangeur, dirigent en/of orkestleider gestimuleerd om zich te blijven ontwikkelen in het gebied tussen klassieke muziek en lichte muziek. Rogier Van Otterloo (1941-1988) drukte als componist, dirigent en arrangeur een belangrijke stempel op de lichte muziek in de jaren zeventig en tachtig. Van 1980 tot 1988 was Rogier van Otterloo chef-dirigent van het Metropole Orkest.

Tijdens een concert van Jong Metropole bij Radio Kootwijk op zaterdag 10 augustus wordt de prijs uitgereikt.