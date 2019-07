Voor wie er nog aan twijfelt: klimaatverandering komt echt door mens

Voor wie er nog aan twijfelt: het is echt de mens waardoor de temperatuur op aarde stijgt. De oorzaak is de alsmaar toenemende uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2. De gevolgen liegen er niet om: zeespiegelstijging, bosbranden bij de Noordpool, extreme hitte, en het versneld uitsterven van nuttige diersoorten.

De tijdelijk koelere periodes van voor de Industriële Revolutie vanaf 1850 waren vooral te danken aan vulkaanuitbarstingen. Dat schreef een internationaal team wetenschappers woensdag in het vakblad Nature Geoscience. Daarmee bevestigen ze de gebruikte rekenmodellen, die daardoor winnen aan voorspellende waarde voor de toekomst.

„Onze reconstructie lijkt op de befaamde hockeystickgrafiek van de wereldwijde temperatuursverandering”, zegt teamleider Michael Evans van de University of Maryland (VS). „Maar we hebben nu veel meer data om die te onderbouwen. Dit geeft ons vertrouwen dat onze reconstructie realistisch is, en dat de klimaatmodellen waarmee we het klimaat in het verleden en de toekomst kunnen berekenen, betrouwbaar zijn.”

Hoe het klimaat zich in de toekomst zal ontwikkelen, hangt in hoge mate af van de keuzes die de mensheid maakt voor haar energievoorziening, stelt Evans. „De onzekerheid over de invloed van de menselijke activiteit op het klimaat van de komende decennia is niet zo groot. Daaruit volgt dat het er wel degelijk toe doet welke energiebronnen we kiezen en hoeveel CO2 dat die uitstoten.”

Versneld uitsterven

Door klimaatverandering krijgt de wereld niet alleen te maken met zeespiegelstijging en vaker extreem weer, maar ook met bosbranden bij de Noordpool. In Alaska, Groenland en Siberië woeden honderden bosbranden, meldde dagblad Independent dinsdag. Door de temperatuurstijging drogen de bossen uit en kunnen bosbranden om zich heen grijpen.

Klimaatverandering versnelt ook het uitsterven van diersoorten die een vitale functie vervullen in ecosystemen, zoals vogels. Met name dieren die zich niet snel genoeg kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat lopen gevaar. Dat stelde een internationaal team van 64 wetenschappers onder leiding van het Duitse Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research (Leibniz-IZW) dinsdag in vakblad Nature Communication.

De onderzoekers constateerden dat dieren zich aanpassen aan het veranderende klimaat door hun winterslaap te bekorten, eerder jongen te krijgen of naar koelere streken te verhuizen. „In gematigde streken zien we dat verschuiven naar een eerder moment”, zegt hoofdauteur Viktoriia Radchuk van Leibniz-IZW.

Steven Beissinger van de University of California (VS) verwacht dat deze soorten een ander klimaat kunnen overleven „zolang ze er effectief op kunnen inspelen.” Maar mede-auteur Alexandre Courtiol van Leibniz-IZW vraagt zich af of al die aanpassingen genoeg zijn voor een diersoort om op termijn te overleven. „We vrezen dat de vooruitzichten voor veel soorten weinig hoopvol zijn”, zegt Stephanie Kramer-Schadt van Leibniz-IZW.

De wetenschappers hopen dat hun onderzoek een eerste aanzet is tot meer studie naar het overleven van diersoorten terwijl zich een klimaatverandering voltrekt. Natuurbeschermingsorganisatie kunnen dan gerichter inspelen op de gevolgen van klimaatverandering voor kwetsbare soorten.