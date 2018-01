Terreur in kerk in scène gezet: Zitten, bukken, handen op je hoofd!

Het orgel klinkt, er zitten zo’n dertig mensen in de kerk. De kerkenraad komt binnen, iemand beklimt de preekstoel en heet de gemeente welkom. Dan wordt er op de deur gebonsd.

De kerkgangers kijken verschrikt om. „Zitten! Allemaal zitten! Bukken! Handen op je hoofd!” klinkt het. Drie mannen met bivakmutsen stormen de kerk binnen.

Zo begint het filmpje ”Ben jij christen?” dat de christelijke „community” DagelijkseBroodkruimels maandag samen met Stichting de Ondergrondse Kerk (SDOK) openbaar maakte. Het drama is in scène gezet en speelt zich af in de Trinitatiskapel aan de Vriesestraat in Dordrecht. In het filmpje, dat tweeënhalve minuut duurt, dwingen de gemaskerde mannen mensen om op de knieën te gaan als blijkt dat ze christen zijn. Ze worden vervolgens onder schot gehouden. Aan het eind kijkt een van de overvallers in de camera en schreeuwt, met zijn geweer op de kijker gericht: „Ben jij christen?”

Op de Facebookpagina van DagelijkseBroodkruimels stromen de reacties binnen. Veel ervan zijn positief, maar er klinkt ook kritiek op de beelden. „Dit is de mens opruien, ik denk niet dat God dit wil afschuwelijk om zo een video te plaatsen” en: „Angst en paniek zaaien vindt ik dit wat heeft dit voor een nut draagt nergens toe bij”, vinden twee kijkers. „Dan komt het erop aan!!! Als de vervolgde kerk lijdt, lijden alle Gemeente leden mee”, reageert een ander echter.

Het filmpje is speciaal bedoeld voor jongerenevents, vertelt SDOK-woordvoerder Richard Groenenboom desgevraagd. „We willen jongeren laten nadenken over de vraag of ze Jezus kennen. Vaak houden ze die vraag op afstand, maar bij zo’n aanslag wordt er onderscheid gemaakt tussen mensen die echt geloven en die niet geloven.”

Hoe bent u op deze plot gekomen?

„Dit zijn verhalen die wij in de praktijk tegenkomen, bijvoorbeeld in Nigeria. Door een dergelijk verhaal in de Nederlandse context te plaatsen, hopen we op een –weliswaar confronterende– manier de vraag neer te leggen: Wat doe jij als je dit meemaakt?

In Nigeria ontmoette ik eens een predikant van wie tachtig gemeenteleden waren vermoord. Hij sliep in zijn auto, omdat hij niet wist of de terroristen hem op de hielen zaten. Als ik dit aan jongeren vertel, zijn ze diep onder de indruk. Mijn vraag aan hen is dan: Weet je of Jezus ook voor jou gestorven is? Want als je dat niet weet, ben je meer in gevaar dan deze predikant.”

Hoe realistisch is het dat dit ooit in Nederland gaat plaatsvinden?

„Daar gaat het niet direct om. Het gaat ons om de vraag of je Jezus als je Zaligmaker kent.”

Het filmpje wordt op Facebook opruiend genoemd.

„Dat vind ik wel een heel stevige kwalificatie. Het is wat mij betreft confronterend. En dat zal de een meer waarderen dan de ander.”

Heeft christenvervolging meestal niet op andere manieren plaats?

„Dat is zo. We pretenderen ook niet dat christenvervolging altijd op deze manier plaatsvindt. Christenen worden op allerlei manieren gediscrimineerd of achtergesteld in landen waar vervolging heerst. Maar als je jongeren wilt aanspreken, is dit een van de manieren om dat te doen.

Het idee om dit filmpje te maken is tijdens een overleg met DagelijkseBroodkruimels ontstaan.”