Paus wil homo’s weren uit gewijd ambt

Paus Franciscus wil dat mensen met een homoseksuele geaardheid geen priester, pater of non worden. Daarmee lijkt een einde te komen aan de vermeende pauselijke openheid ten opzichte van homoseksuelen.

Homoseksuele priesters, paters, nonnen en andere religieuzen die zich niet aan het celibaat houden, zouden uit het gewijde ambt moeten treden. Dat laat paus Franciscus optekenen in het interviewboek met de titel ”De kracht van de roeping”, over de roeping van broeders en zusters in religieuze orden, dat afgelopen week in Italië verscheen. „Het is beter als homoseksuele priesters en religieuzen het ambt verlaten dan dat zij een dubbelleven leiden.”

Het is een „vergissing” om te geloven dat homoseksualiteit „niet zo slecht” is en dat het alleen een vorm van genegenheid is, zegt Franciscus. „In het gewijde leven en in het priesterlijke leven heeft dit soort genegenheid geen plaats. Daarom beveelt de kerk aan dat mensen met deze gewortelde neiging niet worden aanvaard in het ambt.”

Mode

Kandidaten voor het priesterschap en voor het zogenaamde gewijde leven (kloosterlingen) moeten op homoseksualiteit worden gescreend. „We moeten veeleisend zijn. In onze samenleving lijkt het er nota bene op dat homoseksualiteit in de mode is en deze mentaliteit beïnvloedt op een of andere manier ook het leven van de kerk”, zegt de paus in een lang interview tegen Fernando Prado, een Spaanse geestelijke die het interview heeft verwerkt tot een boek.

De paus zegt dat de Rooms-Katholieke Kerk de mate waarin homoseksualiteit voorkomt bij de geestelijkheid mogelijk heeft onderschat. „Bij het opleiden van onze mensen moeten we er grote zorg aan besteden” dat de kandidaten rijp zijn en weten wat hun gevoelens zijn. „Als we dat niet doen, komen de problemen later vanzelf.”

De pauselijke woorden lijken haaks te staan op zijn uitspraak van vijf jaar geleden. Op de vraag hoe hij stond ten opzichte van homoseksuele priesters, zei paus Franciscus in 2013: „Als iemand homo is en de Heer zoekt met een goede wil, wie ben ik dan om te oordelen?”

Geen ommezwaai

The Advocate, het Amerikaanse magazine voor de lgbt-gemeenschap, riep hierom Franciscus nota bene in 2013 uit tot Persoon van het Jaar. Maar volgens Thomas Reese van de National Catholic Reporter, een progressief rooms-katholiek weekblad, maakt de paus geen ommezwaai. „In het interview zegt hij tegen homopriesters dat wat hij altijd tegen heteroseksuele priesters heeft gezegd: Houd je aan het celibaat of treed uit.”

Het feit dat sommige priesters en gewijde mannen en vrouwen in een religieuze orde er een (clandestiene) relatie op nahouden, is in de ogen van de paus een gruwel. „Die mensen mogen nooit of te nimmer een schandaal veroorzaken door een dubbelleven te leiden”, aldus Franciscus in het interviewboek.

De rooms-katholieke leider lijkt echter geen onderscheid (meer) aan te brengen tussen praktiserende homoseksuele geestelijken en mannen en vrouwen die (alleen) een homoseksuele aanleg hebben, zoals te doen gebruikelijk was in de kerk.

Vereisten

Voor de rest gaat het boek in op de vereisten van een goede broeder of zuster.

Volgens de paus is de belangrijkste „gave” om een goed onderscheidingsvermogen te hebben. De paus noemt onder andere Peter Faber, een Franse jezuïet uit de zestiende eeuw, als een voorbeeld om na te volgen. „Faber had een groot onderscheidingsvermogen. Hij was een man die te voet overal heen ging.”

Faber reisde onder meer naar Nederland en Duitsland om te bemiddelen tijdens de ontluikende Reformatie. Hij deed dat, zoals de paus omschreef, met grote openheid en naastenliefde – in een tijd dat protestanten ketters werden genoemd.