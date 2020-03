Paus roept op tot geloof en vertrouwen tijdens ‘coronastorm’

Paus Franciscus heeft vrijdag in een buitengewone ubi et orbi-zegening de mensen opgeroepen tot meer saamhorigheid in de coronacrisis. Ook roep hij op tot geloof en vertrouwen in Jezus Christus.

„Er is diepe duisternis gevallen over onze pleinen, straten en steden”, zei de paus „Het heeft ons leven overgenomen en alles gevuld met een oorverdovende stilte en een troosteloze leegte, die alles verlamt”, stelde de paus voor een leeg Sint-Pietersplein in Rome.

De zegen urbi et orbi (voor de stad en de wereld) is de belangrijkste in de Rooms-Katholieke Kerk en wordt eigenlijk alleen uitgesproken met Kerst, Pasen en na een pauselijke verkiezing. Voor de coronacrisis maakte de paus een uitzondering.

Franciscus mediteerde vanuit het Evangelie van Markus over Jezus Die de storm op het meer van Galilea stilde. „We realiseren ons dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten, zwak en gedesoriënteerd, maar tegelijkertijd belangrijk en noodzakelijk, omdat we allemaal geroepen zijn om samen te roeien.”

Maar ook Jezus is in de boot. „Ondanks de storm, slaapt hij door, vertrouwend op de Vader; dit is de enige keer in de Evangeliën dat we Jezus zien slapen. Als hij wakker wordt, nadat hij de wind en het water heeft gekalmeerd, richt Hij zich met verwijtende stem tot de discipelen: „Waarom ben je bang? Heb je geen geloof?””

Jezus roept mensen op te geloven en te vertrouwen, aldus de paus. „Heer, U roept ons, roept ons op te geloven. Wat niet zozeer geloven in Zijn bestaan betekent, maar naar Hem toekomen en Hem vertrouwen.”

De 83-jarige Franciscus stond geheel alleen voor de trappen van de Sint-Pietersbasiliek. Het Sint-Pietersplein is gesloten sinds de algemene avondklok in Italië geldt. Er werd ook een pestkruis binnengebracht voor de ceremonie. Het was eerder tijdens de pest van 1522 in Rome gedragen.

Franciscus herinnerde mensen aan hun kwetsbaarheid. „De storm legt onze kwetsbaarheid bloot en legt de valse en onnodige zekerheden bloot waarop we onze plannen, projecten, gewoonten en prioriteiten hebben gebouwd”, zei de paus. „Het laat zien hoe we dingen die ons leven en onze gemeenschappen voeden, ondersteunen en sterk maken verwaarloosd en opgegeven hebben.”