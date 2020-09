Opening Adullamkerk vgg Kruiningen 16 oktober

In Kruiningen vindt op vrijdag 16 oktober de opening plaats van het nieuwe kerkgebouw van de vrije gereformeerde gemeente (vgg) in de Zeeuwse plaats. Tijdens deze dienst, die uitsluitend voor eigen leden en genodigden bestemd is, zal ds. G. Bredeweg voorgaan en draagt H. J. Knulst, voorzitter van de bouwcommissie, de Adullamkerk over aan de kerkenraad.

De zondag erop, 18 oktober, is de eerste zondagse kerkdienst in het gebouw. Naar verwachting kunnen alle kerkgangers een plaats krijgen, van wie een aantal in een bijzaal. De vgg telt ongeveer 400 leden.

Het kerkgebouw, een klassiek schuurkerkmodel met toren, omvat zo’n 400 zitplaatsen. In de kerk bevindt zich een Bakker & Timmengaorgel uit 1929 dat afkomstig is uit de gereformeerde kerk van Augustinusga (Friesland).

De bouw van de nieuwe kerk startte in december. Ds. Bredeweg legde op zaterdag 27 juni de eerste steen. Hierop staan de woorden uit Jozua 4:21b en 24: „Wat zijn deze stenen? Opdat alle volken der aarde de hand des Heeren kennen zouden, dat zij sterk is; opdat gijlieden den Heere, uw God, vrezet te allen dage.”

De vrije gereformeerde gemeente Kruiningen ontstond eind 2017 na een scheuring in de gereformeerde gemeente in de Zeeuwse plaats. Tot nu toe komt ze samen in Ons Dorpshuis in Kruiningen.

De totale bouwkosten van de Adullamkerk bedragen circa 2,3 miljoen euro.