Kerken reageren op coronamaatregelen: wel of geen kerkdienst?

Premier Rutte maakte donderdagmiddag bekend dat het kabinet nadrukkelijk adviseert om evenementen met meer dan honderd mensen af te gelasten.

Ook voor kerken heeft dat besluit grote impact. Een overzicht met maatregelen en reacties van kerken. Dit bericht wordt gedurende de dag verder aangevuld.

Gereformeerde Gemeenten

Ds. P. Mulder, preses van de laatstgehouden synode van de Gereformeerde Gemeenten, laat weten dat het deputaatschap vertegenwoordiging en voorlichting, het deputaatschap kerk en overheid en het deputaatschap kerkelijke dienstverlening zich vrijdag zullen beraden op een advies aan de kerkenraden.

Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK)

De Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) komen vooralsnog niet met een landelijke richtlijn over het schrappen van kerkdiensten vanwege het coronavirus. Maar synodepreses ds. J. G. Schenau denkt dat plaatselijke kerken zich aan het „dringende advies” van het kabinet zullen houden. „Het zou me niet verbazen als in heel veel plaatsen de kerkdiensten niet op de vertrouwde manier zullen doorgaan.”

Plaatselijke gemeenten moeten zich volgens ds. Schenau afvragen of ze zondag de kerkdiensten moeten laten doorgaan. „Kleine gemeenten hebben geen probleem. Andere gemeenten zullen creatief moeten omgaan met bijvoorbeeld technische hulpmiddelen. Of ze kunnen afspraken maken over het beleggen van diensten per wijk.”

Dat de CGK niet meteen met een landelijke advies komen, heeft volgens ds. Schenau te maken met de manier waarop het bestuur van het kerkverband is geregeld. De generale synode zou zich over een regeling moeten uitspreken, maar de landelijke vergadering komt pas eind maart weer bijeen. Dat betekent dat plaatselijke kerken de verantwoordelijkheid hebben om „met wijsheid de richtlijnen van de overheid uit te voeren”, aldus de predikant uit Nunspeet. „Kerkenraden zijn prima in staat om daarmee om te gaan.”

Ds. Schenau heeft donderdagmiddag „crisisberaad” gehad met de kerkenraad omdat de Nunspeetse gemeente (Ichthus) donderdagavond een biddagdienst belegt. „We hebben besloten dat de kerkenraad naar het kerkgebouw gaat, terwijl we de gemeenteleden vooraf via WhatsApp vertellen dat de dienst via internet te volgen is. Wie ons bericht heeft gemist en toch naar de kerk komt, kan daar de dienst volgen. Ik verwacht dat er niet meer dan honderd mensen aanwezig zullen zijn.”

Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN)

H. D. den Toom, beheerder van het kerkelijk bureau van Gereformeerde Gemeenten in Nederland, laat weten dat het kerkverband contact zoekt met het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) en de kerkverbanden in de rechterflank van de gereformeerde gezindte. In de loop van vrijdag wordt bekend welke maatregelen gemeenten geadviseerd worden te nemen.

Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland

De Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland hebben een werkgroep ingesteld die de gemeenten adviseert over de te nemen maatregelen. De werkgroep zal vrijdagmiddag per e-mail advies uitbrengen richting kerkenraden. Directeur van het kerkelijk bureau Jan Verwijs kon nu nog geen uitspraken doen over de te nemen maatregelen.

Protestantse Kerk in Nederland (PKN)

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) raadt gemeenten aan om alle bijeenkomsten met meer dan 100 mensen af te gelasten. In lijn met de overheidsmaatregel roept de PKN op tot en met 31 maart ook kerkdiensten achterwege te laten.

Dat liet het kerkverband weten kort nadat premier Mark Rutte op een persconferentie aangaf dat alle evenementen met meer dan 100 mensen in heel Nederland niet doorgaan.

Ds. René de Reuver leidt aanstaande zondag vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk een korte meditatie ter vervanging van de kerkdiensten die zondag niet door kunnen gaan. Deze dienst wordt uitgezonden op NPO 2 door de EOnl.

Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV)

Volgens woordvoerder ds. Melle Oosterhuis zijn de kerken op dit moment druk bezig om met overleggen. Zijn advies aan de kerken is dat ze zich houden aan de richtlijnen van de overheid, ook als dit betekent dat er geen publieke kerkdiensten kunnen worden gehouden. Voor verdere updates verwijst hij naar de website van het kerkverband www.gkv.nl.

Hersteld Hervormde Kerk (HHK)

De Hersteld Hervormde Kerk (HHK) vergadert donderdagavond over de maatregelen die de premier namens het kabinet heeft afgekondigd. Dat liet Hans ten Klooster, directeur van het Kerkelijk Bureau van de HHK, donderdagmiddag weten. De vergadering zal zich beraden op wat de afgekondigde overheidsbesluiten betekenen voor de zondagse eredienst. “De maatregelen komen vanuit de overheid, die hebben we te gehoorzamen”, aldus Ten Klooster. “In lijn met andere kerken zullen we hier op een gepaste manier mee omgaan. Vanavond zullen we ons beraden op de adviezen die we de lokale gemeenten geven.” Het Kerkelijk Bureau van de HHK zal de genomen besluiten o.a. via de website aan haar leden bekendmaken.

Rooms-Katholieke Kerk België

Voorlopig zijn er geen openbare Missen in Rooms-Katholieke kerken in Belgie. Vanaf zaterdag zijn alle liturgische bijeenkomsten opgeschort, meldt het Katholiek Nieuwsblad.