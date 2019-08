Kand. G. P. van Nieuw Amerongen doet intrede in gg Goes

Kandidaat G. P. van Nieuw Amerongen heeft woensdag intrede gedaan in de gereformeerde gemeente te Goes. Zijn bevestiger, ds. J. M. D. de Heer (Middelburg-Centrum), sprak over 2 Korinthe 5:20a. Aan de handoplegging namen deel: ds. De Heer, ds. C. van Krimpen, ds. P. Mulder, ds. G. Clements, ds. C. A. van Dieren, ds. A. H. Verhoef en ouderling C. Hoogerland.

In de intrededienst preekte ds. Van Nieuw Amerongen over Hebree├źn 6:7 en 8. Hij werd toegesproken door de consulent van de gemeente ds. C. van Krimpen, namens de classis Goes en de particuliere synode Zuid, ds. G. J. N. Moens, namens het curatorium, student P. C. Vlot, namens de studenten, wethouder A. B. van der Reest, namens de gemeente Goes en ouderling C. Hoogerland, namens kerkenraad en gemeente.