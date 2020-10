GG adviseren kerken verder af te schalen

De Gereformeerde Gemeenten adviseren kerken naar aanleiding van het advies van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) om „opnieuw stappen te zetten. Daarbij kan het getal van dertig personen in beeld komen”, zegt preses van de generale synode ds. P. Mulder.

„We hebben dit besluit genomen gezien de verslechterde gezondheidssituatie. Alle organisaties en bedrijven moeten afschalen naar dertig man, er zijn geen uitzonderingen. Als kerken willen we onze verantwoordelijkheid nemen en daarom kerkenraden adviseren om, mede lettende op de plaatselijke situatie, stappen te zetten.”

De predikant noemt de coronacrisis „een ernstige situatie. De tuchtroede van God gaat over de mensheid en de kerken, dus past ons verootmoediging.” De Hersteld Hervormde Kerk en de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland hebben donderdagmiddag een overleg over de oproep van het CIO. De Gereformeerde Gemeenten in Nederland beraden zich en komen later deze week met een boodschap aan kerkenraden.

De Protestantse Kerk in Nederland en de Christelijke Gereformeerde Kerken hebben kerkenraden vorige week al geadviseerd om diensten te beleggen met maximaal dertig kerkgangers.

