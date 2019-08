„Geraakt door de Bijbeltekst op dit bord”

Borden met Bijbelteksten. Tineke van der Veen vindt ze op rommelmarkten en in kringloopwinkels en hangt ze op in haar huis. In de hal, de woonkamer en zelfs in de garage. Nu is er geen ruimte meer, dus moet de laatste aankoop op Marktplaats.

Een eldorado voor liefhebbers van brocante en curiosa. Dat is het huis van Tineke (67) en Romke (68) van der Veen in het Friese Damwoude. Hun vrijstaande huis tegenover de christelijke gereformeerde kerk staat vol met prachtige oude serviezen, glaswerk, porselein en allerhande spulletjes uit grootmoeders tijd.

De meeste dingen zijn te koop. Een bord in de voortuin geeft aan dat mensen elke vrijdag van 10 tot 16 uur welkom zijn op dit adres. Bijzondere objecten zet Tineke van der Veen op Marktplaats.

Haar klantenkring bestaat voornamelijk uit antiekliefhebbers uit de buurt en uit toeristen. „In de zomer laat ik op campings mijn visitekaartje achter. Dat levert aardig wat bezoekers op.”

Op rommelmarkten, vlooienmarkten en in kringloopwinkels koopt Van der Veen spullen voor haar winkeltje. „Als wij in Duitsland op vakantie zijn, loop ik altijd een tweedehandswinkel binnen. Ze hebben daar veel mooiere dingen dan in Nederland.”

In de loop der jaren tikte ze verschillende bijzondere religieuze dingen op de kop. Ze laat een fluwelen collectezak zien en een boekwerk vol ansichtkaarten met Bijbelse taferelen. ”Die Bibel in Bildern” staat er op de voorkant. „Dit kocht ik in Duitsland. Het is niet te koop. Er zijn dingen waar ik eerst zelf van wil genieten.”

Speciale liefhebberij van haar is het verzamelen van ingelijste Bijbelse teksten. Ze hangen overal in huis. „Ik wil mensen laten merken dat wij christen zijn.” In de woonkamer prijkt de liedregel ”Wat de toekomst brenge moge”. „Dat was het lievelingsvers van mijn moeder. Ze is zes jaar geleden overleden, maar als ik dit lied zing, ben ik nog altijd in tranen.”

In de garage hangt boven wat rommel en dozen met oud papier een houten bord met ”Jezus is de goede Herder”. „Er zat houtwurm in, dus Romke heeft het behandeld met petroleum. Toen ik het weer naar de woonkamer wilde brengen, zei hij: „Laat maar hangen, ik kijk er graag naar.””

In de kringloopwinkel van Kollumerzwaag stuitte ze onlangs op een Bijbeltekst die op zwart fluweel was geschilderd. „Die tot Mij komt, zal niet dorsten” staat er in witte sierlijke letters. Ernaast een tafereeltje van een hert aan de rand van het bos met zijn kop omhoog. „Dat doen herten als ze dorst hebben.” Het schilderij is gemaakt in de jaren vijftig, vermoedt Van der Veen. „Bij mijn grootouders hing ook zoiets.”

Vooral de tekst spreekt Van der Veen, die lid is van de vrije baptistengemeente Bethel in Drachten, aan. „Die komt uit Johannes 6 en had ik net gelezen in mijn Bijbelapp. Ik was erdoor geraakt.”

Bij haar man werd onlangs blaaskanker vastgesteld. „Dat houdt mij veel bezig, maar we hebben veel steun aan ons geloof. Ik moet er niet aan denken dat we dat niet hadden. Soms lees ik een tekst uit de Bijbel en dan zeg ik: „Dank u wel Heere. Ik kan er weer even tegenaan.””

Omdat ze geen plek meer in huis heeft, zette ze het schilderij op Marktplaats. Veel belangstelling is er de afgelopen weken nog niet voor geweest. „Ik vermoed dat dit echt iets voor de liefhebber is.”

De vraagprijs kwam tot stand door „een beetje nattevingerwerk”, zegt de Damwoudse. „Ik denk dat 45 euro heel redelijk is. Zo’n ingelijste Bijbeltekst op fluweel kom je niet veel tegen.”

Om het geld doet ze het niet, benadrukt Van der Veen. „Ik zie mijn winkeltje vooral als een manier om met mensen in gesprek te komen over God.”

Wie, wat, waar

Verkoper: Tineke van der Veen

Woonplaats: Damwoude

Voorwerp: ingelijste Bijbeltekst op fluweel

Prijs: 45 euro

Te koop sinds: 25 juli 2019

serie Religie op Marktplaats

In de zomerserie Religie op Marktplaats gaat de kerkredactie op zoek naar christelijke voorwerpen die te koop staan op Marktplaats.nl. Deel 4.