Duitse president: elke religie moet waarheidsclaim uitdragen

Elke religie moet claimen dat ze de waarheid verkondigt, anders is ze niet geloofwaardig. Dat zei de Duitse president Frank-Walter Steinmeier dinsdag bij de opening van de vierdaagse wereldconferentie van de organisatie ”Religions for Peace”.

De bijeenkomst wordt tot vrijdag gehouden in Lindau aan het Bodenmeer. Aanwezig zijn zo’n 700 vertegenwoordigers van het christendom, het jodendom, de islam, het hindoeïsme, het boeddhisme en andere religies en ongeveer 200 afgevaardigden van politieke en maatschappelijke organisaties.

Volgens Steinmeier, die zelf protestant is, is de essentie van een religie juist dat ze de waarheid over hemel en aarde, over God en de mensen zegt te kennen. „Als ze serieus en geloofwaardig wil blijven, kan ze niet zonder die overtuiging.” Die waarheidsclaim kan echter alleen op een vreedzame manier worden uitgedragen, aldus de president. „We hebben inmiddels allemaal wel geleerd dat een religie die haar overtuiging met onderdrukking, geweld of terreur aan anderen probeert op te leggen, zich in diskrediet brengt.”

”Religions for Peace” werd 50 jaar geleden opgericht. De organisatie zet zich in voor vrede, sociale samenhang, economische ontwikkeling en milieubescherming.