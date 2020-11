Bremer gemeente roept op tot gebed tijdens rechtszaak tegen ds. Latzel

Terwijl gemeenteleden in ‘zijn’ Sint-Martinikerk gezamenlijk bidden, staat ds. Olaf Latzel vrijdag voor de rechter. Vijf vragen en antwoorden over de zaak tegen de Bremer predikant.

Waardoor is ds. Latzel in opspraak geraakt?

Een webbeheerder van de Sint-Martinigemeente plaatste afgelopen voorjaar op YouTube een opname van een seminar over het huwelijk, dat ds. Latzel in oktober 2019 hield voor enkele tientallen echtparen uit zijn gemeente. Daarin zou de predikant hebben gezegd dat homoseksuelen „misdadigers” (”Verbrecher”) zijn. De gewraakte zinsnede luidde echter letterlijk: „Overal lopen deze misdadigers van Christopher Street Day (homoactivisten, red.) rond.”

In een toelichting heeft ds. Latzel op een later moment gezegd in welk kader hij het woord misdadigers heeft gebruikt. „Dit had geen betrekking op homoseksueel levende mensen, maar op militante agressors die ons als gemeente de laatste jaren steeds weer belaagd en blasfemisch belasterd hebben.” Als hier en daar de indruk is ontstaan „dat ik in zijn algemeenheid alle homoseksuelen als misdadigers beschouw, wil ik mij daarvoor verontschuldigen en duidelijk maken dat dit vanzelfsprekend niet mijn mening is.”

Hoe luidt de aanklacht?

Het openbaar ministerie van de deelstaat Bremen heeft ds. Latzel aangeklaagd wegens „volksopruiing.” Het OM meent dat „enkele fragmenten” van uitlatingen die ds. Latzel heeft gedaan tijdens een huwelijksseminar de openbare vrede verstoren en aanzetten tot haat tegen mensen „die waar het gaat om hun geslachtelijke identiteit en/of seksuele oriëntatie van de blijkbaar alleen juiste twee-geslachtelijke en heteroseksuele norm afwijken.” Bovendien vormen de betreffende uitlatingen een „aanval op de menselijke waardigheid van deze groeperingen”, aldus het OM.

Sint-Martinikerk Bremen opnieuw beklad

De kerk heeft toch ook stappen ondernomen tegen ds. Latzel?

Er loopt binnen de Bremer Evangelische Kirche (BEK) inderdaad een tuchtprocedure tegen de predikant. Afgelopen zomer kreeg hij een preekverbod en ging hij met verlof. Vanaf eind augustus kon hij toch weer aan het werk.

Wordt ds. Latzel gesteund door zijn gemeente?

De kerkenraad van de –behoudende– Sint-Martinigemeente staat vierkant achter de predikant. Verschillende gemeenteleden hebben in de media hun steun voor ds. Latzel uitgesproken. Na de preek klonk zondag de oproep tot „intensief gebed” voor de predikant en de gemeente. Tijdens de rechtszitting vrijdag kunnen maximaal honderd mensen in de kerk bijeenzijn voor een gebedsbijeenkomst.

Wanneer is bekend of ds. Latzel een straf opgelegd krijgt?

De rechtszaak heeft op drie verschillende dagen plaats. Na vrijdag volgen nog twee zittingen, op 25 en 30 november. Op die laatstgenoemde datum moet er dus meer duidelijkheid zijn.

Vanwege de coronamaatregelen mogen maar enkele tientallen mensen de zitting bijwonen. Wel wordt de zaak met grote belangstelling door de media gevolgd.