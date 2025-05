Surinamers willen een vrijwel onmogelijke coalitie

Met ruim 90 procent van de stemmen geteld, trok die laatste partij met een miniem verschil van nog geen 3000 stemmen aan het langste eind.

De VHP en NDP **** behaalden respectievelijk 17 en 18 zetels in het 51 zetels tellende parlement. Het is voor de VHP en Santokhi een hard gelag dat de partij 3 zetels verloor in vergelijking met de vorige verkiezingen en voorbijgestreefd werd door de gezworen vijand NDP, die met 2 zetels groeide. Dat is ook vragen om problemen.

Want dit betekent dat de NDP het voortouw mag nemen bij de coalitieonderhandelingen die uiteindelijk moeten leiden tot de vorming van een nieuwe regering. Dat zal geen eenvoudige klus zijn, aangezien Santokhi afgelopen weken heeft benadrukt absoluut niet met de NDP in zee te zullen gaan. Ook de voorzitter van die partij, Jennifer Geerlings-Simons, liet zich in soortgelijke bewoordingen uit over een samenwerking met de VHP.

Verzoenende woorden

Afgelopen nacht liet Santokhi echter verzoenende woorden horen. „Als eenmaal de laatste stem is geteld, dan is de campagne voorbij. En wij als wijze leiders moeten dan nagaan wat goed is voor het land en wat het volk graag wil”, zei hij. Of zijn collega van de NDP daar ook zo over denkt, is nog niet bekend.

Maar eigenlijk hebben de twee partijen geen andere keuze en zijn ze tot elkaar veroordeeld, of ze nu willen of niet. De overige vijf partijen zijn te klein om een meerderheid mee te vormen. Bovendien zijn sommige partijen niet bereid om samen te werken met de NDP, die wordt gezien als het verlengstuk van de militaire dictatuur onder Bouterse.

De grootste regeringspartij schuift doorgaans een kandidaat voor het presidentschap naar voren. Dat is meestal de voorzitter. Maar het is nog helemaal niet zeker dat Geerlings-Simons zal worden voorgedragen. Want het rommelt binnen haar partij sinds de dood –eind vorig jaar– van voorzitter Bouterse. Met name oud-vicepresident Ashwin Adhin vindt dat hij de nieuwe president moet worden. Zondag bij het uitbrengen van zijn stem zei hij nog volledig te gaan voor het presidentschap en zich niet te zullen terugtrekken uit de interne NDP-strijd.

Scheuring

Er wordt al rekening gehouden met een scheuring binnen de partij als Adhin zijn zin niet krijgt. En dat zou weleens in het voordeel van de VHP en Santokhi kunnen werken. Dus waarschijnlijk krijgen deze verkiezingen nog een lange nasleep. Het is trouwens de vraag of Santokhi bereid is een stap terug te doen en als eventuele vicepresident de tweede viool te spelen, onder een NDP-president.

Hij beseft echter ook dat hij zich zal moeten schikken naar de wens van het volk, dat zich duidelijk heeft uitgesproken over het beleid van zijn regering in de afgelopen vijf jaar, waardoor veel Surinamers aan de bedelstaf raakten. „Dit is het mandaat dat aan mij is gegeven. En met dit mandaat moet je gaan vaststellen wat de boodschap is”, aldus de zichtbaar teleurgestelde president.

Overigens haalde de nieuwe christelijke combinatie Alternatief 2020 een zetel in het nieuwe parlement. Dat is minder dan vooraf in de peilingen werd verwacht. Ingrid Bouterse-Waldring, weduwe van ex-dictator Bouterse, werd dankzij voorkeurstemmen gekozen.

De opkomst was bij deze verkiezingen met zo’n 65 procent historisch laag. Iets meer dan 270.000 mensen gingen naar de stembus.