Duurzamer wonen? Kies dan voor een gietvloer met vloerverwarming

Wat maakt gietvloeren zo geschikt voor duurzaam wonen?

Gietvloeren zijn de laatste jaren ontzettend populair geworden. Dat is niet voor niets. Ze zijn strak, stijlvol en passen bij vrijwel ieder interieur. Maar wat veel mensen niet weten, is dat ze ook ontzettend praktisch zijn. Ze zijn naadloos, makkelijk schoon te houden en bestand tegen vlekken, krassen en slijtage. Dat maakt ze perfect voor drukke huishoudens, kinderen, huisdieren en ja, zelfs voor mensen die gewoon een beetje gemak willen. Maar het mooiste is nog dat wanneer je kiest voor deze jarenlang meegaan. Waar je bij laminaat of tapijt na een paar jaar al denkt ‘hmm, die begint te leven’, blijft een gietvloer gewoon strak liggen. Daardoor hoef je niet om de haverklap iets nieuws aan te schaffen. Minder afval, minder gedoe en dus een duurzamere keuze.

Warm, comfortabel en energiezuinig

Wat echt het verschil maakt, is als je een gietvloer combineert met vloerverwarming. Deze twee zijn namelijk een topcombinatie. Gietvloeren geleiden warmte ontzettend goed, dus je vloerverwarming hoeft minder hard te werken om de ruimte warm te krijgen. Dat betekent niet alleen een lagere energierekening, maar ook een heel aangename temperatuur in huis. In plaats van die typische warme lucht bovenaan het plafond, zoals bij radiatoren, krijg je gelijkmatige warmte over de hele vloer. Dat voelt heerlijk aan je voeten, maar zorgt er ook voor dat het hele huis sneller warm aanvoelt. Zeker in de koudere maanden wil je nooit meer terug.

Zelf aan de slag? Dat kan ook

Voor de handige Harry’s en creatieve types is het zelfs mogelijk om zelf een vloer te leggen of af te werken. Het is dan wel belangrijk dat je de juiste materialen gebruikt. Wie zelf iets unieks wil maken of een ruimte wil afwerken, kan bijvoorbeeld Daarmee kun je niet alleen vloeren maken, maar ook tafels, keukenbladen of zelfs een creatieve touch geven aan meubels of accessoires. Epoxy is stevig, slijtvast en heeft die mooie, gladde afwerking die je in woonbladen vaak ziet. Het is even oefenen, maar als je het onder de knie hebt kun je er de mooiste dingen mee maken. Extra leuk: je kunt kleuren mengen, glitters toevoegen of zelfs foto's of voorwerpen verwerken in de hars. Dat maakt het niet alleen praktisch, maar ook persoonlijk.

Meer dan alleen functioneel

Vloerverwarming heeft nog meer voordelen dan comfort en energiezuinigheid. Omdat het onder de vloer ligt, heb je geen last van radiatoren die ruimte innemen of in de weg zitten bij het indelen van je woonkamer. Zeker in kleinere huizen of appartementen kan dat nét het verschil maken tussen wel of geen hoekbank of boekenkast kwijt kunnen. Bovendien zorgt vloerverwarming voor minder stofverplaatsing in huis. Geen opwaaiende luchtstromen meer zoals bij ventilatoren of klassieke verwarmingssystemen. Dat is fijn voor iedereen, maar zeker voor mensen met allergieën of gevoelige luchtwegen.

Online epoxy giethars bestellen

Als je besluit zelf aan de slag te gaan of gewoon inspiratie wilt opdoen voor je vloer, dan is het wel zo handig als je weet waar je moet zijn. Bij vind je alles wat je nodig hebt om te starten. Van epoxyproducten tot hulpmiddelen en zelfs starterspakketten voor DIY-projecten. Het fijne is, je hoeft er niet eens de deur voor uit.