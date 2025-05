De klant is koning bij Autobedrijf Eskes

Geschiedenis

Autobedrijf Eskes bestaat al 54 jaar en is een echt familiebedrijf. Marco: „Mijn vader is 54 jaar geleden in Tholen met dit bedrijf begonnen. In de loop der jaren zijn mijn broers en ik erbij ingekomen en zijn we verhuisd naar onze huidige, moderne vestiging in Halsteren. Vroeger was er meer stabiliteit in de autobranche, maar na de oorlog in Oekraïne en de coronapandemie zijn er veel veranderingen gekomen. Ook zijn er steeds meer ontwikkelingen op autogebied, zoals elektrische en hybride auto’s en auto’s die op waterstof rijden. Al deze veranderingen zorgen ervoor dat wij elke dag moeten schakelen. Dat doen we met plezier.”

beeld Autobedrijf Eskes

Persoonlijk advies

Autobedrijf Eskes levert altijd een snelle service. „Wij zorgen dat de klant altijd mobiel blijft en we staan voor iedereen klaar”, aldus Marco. „We sturen niemand weg en geven onze klanten persoonlijk advies. Klanten zijn bij ons geen nummer en wij bieden hen, naast een uitstekende service, een luisterend oor. De klant is altijd koning. In de afgelopen 54 jaren hebben wij nog nooit een akkefietje met een klant gehad waar we samen niet uit konden komen.”

„Wij zijn specialist in de merken Hyundai en Mazda” Marco Eskes

Trouwe klanten

Marco geniet van het werk in het autobedrijf. „Mijn werk is erg afwisselend. Het ene moment sta met zwarte handen een versnellingsbak te monteren, het volgende moment maak ik mensen blij met de verkoop van een mooie auto. De meeste klanten zijn vaste trouwe klanten, daar zijn we erg dankbaar voor.”