Van Gilst houdt groen in topvorm

Eén van de vele klanten van Van Gilst is de Gereformeerde Gemeente van Yerseke. „Op het terrein rond hun nieuwe kerkgebouw en de naastgelegen bijgebouwen ligt een grote hoeveelheid gras”, vertelt Wesley. „Een groepje beheerders uit de gemeente is daarom bij ons op bezoek geweest om zich te laten adviseren over de meest geschikte apparatuur waarmee ze hun terrein in topvorm kunnen houden.”

Alle aandacht

Tijdens zo’n adviesgesprek nemen Wesley en zijn team alle tijd voor de klant. „Er is heel veel mogelijk en we vinden het belangrijk dat iedere klant naar huis gaat met de best passende oplossing. Daarom luisteren we altijd goed naar zijn wensen en verdiepen we ons goed in zijn situatie, om hem zo goed mogelijk te kunnen adviseren. Die echte aandacht is voor veel klanten een belangrijke reden om bij ons terug te blijven komen.”

beeld Van Gilst

GPS-gestuurde robotmaaiers

Voor de Gereformeerde Gemeente van Yerseke viel de keuze op twee GPS-gestuurde robotmaaiers van Husqvarna. „Husqvarna heeft de robotmaaier uitgevonden en dat zie je terug in aspecten als technologie, techniek en betrouwbaarheid. Dankzij de GPS-navigatie weten de maaiers exact waar ze moeten zijn en zorgen ze met chirurgische precisie voor een strak en gelijkmatig gazon, ook op grotere oppervlakten.”

Flinke tijdbesparing

De kerkelijke gemeente is zeer tevreden over de maaiers, weet Wesley. „Nadat wij de robotmaaiers hebben geplaatst, doen ze zelfstandig hun werk. Dat levert de kerk veel gemak en een forse tijdbesparing op, maar bovenal een keurig verzorgd terrein. De versnippering van het gras door de robotmaaier zorgt voor een natuurlijke voeding van het gazon. Het resultaat is een sterkere, vollere en prachtig groene grasmat.”

Husqvarna Pro Partner

Ook als er onverhoopt iets met de machines zou zijn, staat Van Gilst paraat. „In Zuidwest-Nederland zijn we de enige Husqvarna Pro Partner”, glundert Wesley. „Dat betekent niet alleen dat we professionals nog beter kunnen helpen met een totaaloplossing, maar ook dat we uitstekende service bieden en vlot aan onderdelen kunnen komen. Zo helpen we onze klanten vlot weer op weg als dat nodig is.”