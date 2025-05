Synova: voor een goed én veilig rendement

Synova onderscheidt zich op vier punten van andere beleggingsmaatschappijen, vertelt directeur vastgoed, Jan Willem Bobeldijk. „Neem onze hybride aanpak: de combinatie van veilig, Nederlands vastgoed en een flexibel hedgefonds zorgt voor een diverse portefeuille die goed bestand is tegen economische schommelingen. In de tweede plaats nemen we geen onnodige risico’s. Veel fondsen gaan voor maximaal rendement met hoge risico, maar wij focussen op slim (her)investeren en op spreiding, waardoor we een stabiel en solide resultaat bereiken. In de derde plaats werken we met een deskundig team en met betrouwbare partners op het gebied van vastgoed en liquide beleggingen. Tot slot hebben we een eigen stichting, die zich inzet voor maatschappelijke en sociale doelen. Tien procent van onze winst gaat naar die Synova Foundation.”

De belangrijkste kenmerken van het Synovafonds zijn: 12 procent doelrendement per jaar, een sterk gespreide portefeuille en de focus op geld verdienen in neerwaartse markten. De strategie pakt goed uit, want zelfs in een tijd van sterke koersdalingen, staat het fonds nog steeds op een plus van 4,85 procent.

De Baarnse onderneming richt zich met name op particulieren, ondernemers en families die hun vermogen –met minimale inleg van 250.00 euro– willen laten groeien en daarbij zoeken naar stabiliteit en continuïteit. „Onze participanten hebben behoefte aan een solide, transparante en toekomstbestendige manier van investeren. Uiteraard investeren we zelf mee in ons fonds.”

Het mooie aan zijn werk is volgens Jan Willem Ivooral het onderhandelen en het sluiten van deals. „Daarnaast vind ik het mooi om mensen te ontzorgen, zodat ze zich kunnen richten op dingen die zíj belangrijk vinden, zonder elke marktbeweging te moeten volgen. Het geeft veel voldoening om een duurzame waarde op te bouwen voor onze participanten én tegelijkertijd met onze foundation iets terug te doen voor de maatschappij.”