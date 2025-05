Valeo Kliniek: specialist in slaapapneu, RLS en slaapcoaching

Slaapapneu is een aandoening die optreedt tijdens de slaap. Het meest voorkomende symptoom is snurken. Hierbij sluit je keel gedeeltelijk af, wat bij meer ontspanning van de spieren ademstops kan veroorzaken. Bij meerdere ademstops per uur spreek je van slaapapneu. Bij een ademstop stroomt er geen lucht door je keel naar je longen. Je hersenen krijgen een signaal om je te wekken, zodat je weer gaat ademen. Dit belemmert de diepe slaap, waardoor je niet goed uitrust.

Slaapstoornis

Behandeling helpt, maar is niet altijd voldoende. „Steeds vaker hebben mensen ondanks een goed behandeld slaapapneu nog steeds last van in- en doorslaapproblemen," vertellen Mirjam (directie) en Veronique (OSA-verpleegkundige en slaapcoach). „Veel patiënten komen binnen met slaapapneu, maar blijken daarnaast andere slaapproblemen te hebben. Ondanks behandeling blijven ze vermoeid. Dan starten we een coachingstraject om verder te helpen." Slaap wordt volgens hen vaak onderschat. „Het krijgt weinig aandacht, terwijl het cruciaal is voor gezondheid en welzijn. Mensen onderschatten de impact van slecht slapen op hun dagelijks leven. We besteden volop tijd aan allerlei activiteiten, maar nauwelijks aan rustmomenten. Goede slaaphygiëne - de gewoonten en omstandigheden voorafgaand aan of tijdens je slaap - kan een wereld van verschil maken. Daar bieden wij professionele hulp bij. Ons doel is dat mensen hun nachtrust terugkrijgen en weer volwaardig kunnen functioneren."

Type behandelingen

Valeo Kliniek biedt diverse therapieën voor slaapapneu en slaapproblemen, zoals slapen met een CPAP-apparaat (wat ademstops voorkomt via een neusmasker), een maatwerk beugel die de kaak naar voren positioneert, slaappositietherapie (voor een betere slaaphouding), leefstijlveranderingen en slaapcoaching. „Mensen kunnen op korte termijn ook via de huisarts bij ons terecht voor slaapcoaching, oftewel in- en doorslaapproblemen."

RLS: het rustelozebenensyndroom

Een andere onderbelichte, maar impactvolle slaapstoornis is het rustelozebenensyndroom (RLS). Hierbij leidt een branderig, jeukend of krampend gevoel in de benen tot een onbedwingbare bewegingsdrang. „Hier is geen standaard behandeling voor. Als één van de weinige klinieken in Nederland zijn wij hierin gespecialiseerd", legt Mirjam uit. „Onze neurologen stellen de diagnose op basis van je klachtenpatroon. Soms is een ijzertekort de oorzaak. Daarvoor bieden we gerichte adviezen of medicatie. Ook leefstijlaanpassingen en slaaphygiëne spelen een belangrijke rol."

Verwijzing en vergoeding

Voor een consult bij Valeo Kliniek is een verwijzing van de huisarts nodig. Doordat er geen wachttijden zijn, word je snel geholpen. „We zijn een zelfstandige kliniek en geen particuliere instelling. Daardoor vergoedt de basisverzekering de kosten voor onderzoeken en behandelingen na een verwijzing," aldus Mirjam.