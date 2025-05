Blauwe kunstwerkjes voor op tafel

Vijf jaar na de opening straalt Johanna nog steeds als ze door haar winkel loopt. Wat spreekt haar zo aan in het Bunzlau-servies? „Het is de combinatie van vakmanschap, duurzaamheid en uitstraling die de producten van Bunzlau uniek maakt”, legt ze uit. „Het servies wordt met de hand gestempeld en twee keer gebakken op een temperatuur van 1.300 graden. Daardoor wordt het oersterk en kan het probleemloos in de magnetron, de oven en de vaatwasser. En omdat de glazuurlaag zorgvuldig over de stempels is aangebracht, blijft de prachtige uitstraling altijd behouden.”

beeld Beautiful Blue

Kunstwerkjes

De vele blauwtinten en vrolijke motiefjes geven het Bunzlau-servies een geheel eigen uitstraling. „Vooral de artikelen met de Unikat-motieven zijn echte kunstwerkjes”, glundert Johanna. „Deze zijn met penseel afgewerkt, waardoor ieder serviesstuk uniek is. Er zijn zelfs limited editions die eenmalig worden gemaakt en volledig met de hand zijn beschilderd. Ieder jaar komen er tientallen nieuwe motieven bij. Alleen de basiscollectie telt nu al meer dan 2.000 verschillende motieven! Daardoor heeft iedereen een eigen collectie, ondanks dat er zoveel verzamelaars zijn.”

Fijne gesprekken

Die verzamelaars weten Beautiful Blue inmiddels goed te vinden, vertelt Johanna. „Jong en oud spaart het servies. Klanten worden er echt blij van en vertellen vaak dat ze nog nooit zoveel Bunzlau-servies bij elkaar hebben gezien. Dat levert vaak hele leuke en fijne gesprekken op. Mensen snuffelen hier gerust een paar uur heerlijk tussen alle verschillende motieven en gaan daarna blij de deur uit. Veel klanten krijgen na hun eerste bezoek de smaak te pakken en komen terug, ook omdat onze prijzen al snel 30% lager liggen dan bij veel andere aanbieders. Dat is mooi meegenomen!”