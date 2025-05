(Solar)screens en kozijnen van topkwaliteit

Het Ochtense bedrijf onderscheidt zich vooral door klantvriendelijkheid en vakwerk, vertelt Johan. „Werk binnenhalen is geen kunst, het gaat erom dat je je beloften waarmaakt. Wij maken elk project tot een succes door klanten de best passende oplossing te adviseren en die zo snel mogelijk te installeren, waarbij we zo min mogelijk overlast veroorzaken.”

Het grootste deel van zijn klantenkring bestaat uit particulieren, vertelt Johan, maar hij doet ook wel klussen voor de zakelijke markt. „Zo leveren we voor aannemers regelmatig kozijnen, die we daarna ook vaak mogen plaatsen. En op het gebied van buitenzonwering hebben we een poos geleden opdrachten van Ziekenhuis Rivierenland en diverse verzorgingstehuizen naar tevredenheid afgerond.”

Wensen vertalen in vakwerk

Het contact met de mensen, het inzetten van kennis om wensen te vertalen in vakwerk waar klanten blij van worden, dát is waar John het allemaal voor doet. „Van tevoren goed nadenken, niet met 26 alternatieven maar met 1 passend plan komen en dan zorgen dat het allemaal gemaakt wordt zoals afgesproken – dat maakt mijn werk zo leuk.”

beeld Van den Hatert

De bedrijfsleider vindt het heel belangrijk om tijdens het proces eerlijke adviezen te geven. „Als ik iets niet mooi vind of als een bepaalde keuze een pand echt verpest, dan zeg ik dat. Wat een klant daarmee doet, dat is aan hem. Een paar maanden geleden vroeg een opdrachtgever of we kabelgoten aan zijn gevel wilden monteren. Ik zei dat ik dat liever niet deed, omdat er veel mooiere oplossingen zijn.”

Bij alle projecten staan milieu en klimaat hoog in het vaandel. Johan: „We helpen graag mee bij het verduurzamen van woningen door, bijvoorbeeld, het plaatsen van goed isolerend glas. Verder zijn we een van de weinigen die solarscreens installeren: screens met een accumotor die zich oplaadt door de zon. Dat betekent: geen kabelgoten en geen geboor. Uiteraard hebben we als onderneming zelf ook oog voor het klimaat: onze kunststof kozijnen worden gemaakt in een energieneutraal bedrijf en onze showroom wordt gasloos verwarmd.”

beeld Van den Hatert

Hoge waardering

De kwaliteit van de producten, de advisering, de montage en de service – het wordt allemaal hoog gewaardeerd door klanten. Niet voor niets scoort Van den Hatert zonwering & kozijnen 4,7 van de 5 sterren op Google Reviews.