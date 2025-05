Traditioneel Pools aardewerk bij Boekenhuis Rijssen

Wieger Smeijers is, samen met zijn vrouw Karen, eigenaar van de boekhandel. „Onze collectie boeken is zeer uitgebreid. We zijn gespecialiseerd in Bijbels, theologische werken en christelijke lees- en kinderboeken. Onze collectie theologie en christelijke boeken is erg breed. Daardoor hebben wij voor iedereen wat wils. Naast nieuwe boeken verkopen wij ook tweedehandse en antiquarische exemplaren. Ook leveren wij studie- en schoolboeken, onder andere aan scholen en instellingen. Behalve boeken verkopen we ook cadeauartikelen, exclusief Pools aardewerk en Israëlproducten.”

Boles-aardewerk

Boekenhuis Rijssen is sinds november 2019 officieel een exclusieve dealer van aardewerk van het Poolse merk Bolesławiec. De naam van dit aardewerkmerk komt van de stad Bolesławiec, die voorheen Bunzlau genoemd werd. In deze regio van Polen bevinden zich meerdere aardewerkfabrieken, waarvan Bolesławiec als enige door de Poolse regering officieel erkend is. Deze fabriek heeft dan ook als enige de originele recepten om het karakteristieke aardewerk ambachtelijk te produceren. „Tot voor kort was deze leverancier onbekend in Nederland, maar daar willen wij verandering in brengen”, vertelt Wieger enthousiast. „Het Bolesławiec aardewerk heeft stijlvolle, onder andere blauwe decoraties en past in zowel een landelijke als een moderne setting. Het glazuur is van goede kwaliteit en voor de productie van het aardewerk worden alleen de beste traditionele, niet-toxische en natuurlijke materialen gebruikt. De producten zijn ijzersterk en volledig vaatwasmachine- en magnetronbestendig. Verder is het aardewerk fairtrade, aangezien wij de fabriek een eerlijke prijs betalen. Wij hebben een groot aanbod aan verschillende producten, vormen, patronen en decoraties.”

beeld Boekenhuis Rijssen

Webshop

Woon je niet in (de buurt van) Rijssen, maar ben je wel benieuwd naar de collectie van Boekenhuis Rijssen? Of zoek je een specifiek christelijk boek? Neem dan eens een kijkje in de webshop van de boekhandel: www.boekenhuisrijssen.nl. Daar vind je het uitgebreide assortiment boeken en andere artikelen online.