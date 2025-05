Koninginnegelei, superfood voor koningin en mens?

Koninginnegelei is een melkachtige stof die werkbijen speciaal aanmaken voor één doel: de bijenkoningin voeden. Alleen zij krijgt dagelijks dit ‘superfood’. En dat verschil zie je: een gewone werkbij leeft zes weken, maar de koningin gaat wel vijf jaar mee. Bovendien kan ze door deze eiwitrijke voeding tot wel 2000 per dag eitjes leggen! Die indrukwekkende levensduur en vruchtbaarheid hebben wetenschappers nieuwsgierig gemaakt.

“Het geheim lijkt te zitten in een bijzonder vetzuur dat alleen in koninginnegelei voorkomt”, zegt professor Kazuo Kamakura van de Rakuno Gakuen Universiteit in Japan. “We noemen het 10-HDA. Deze stof speelt een sleutelrol in de ontwikkeling van de koningin, en mogelijk ook in processen in het menselijk lichaam.”

Professor Kamakura is een van de wetenschappers die al jaren onderzoek doen naar pure Royal Jelly. Zijn studies wijzen erop dat 10-HDA invloed heeft op celgroei, het afweersysteem en zelfs op hersenfuncties. “In proeven zien we dat koninginnegelei ontstekingsremmend werkt en het geheugen kan ondersteunen”, aldus Kamakura.

De koningin valt meteen op tussen de werksters op de raat door haar grote achterlijf. De werksters voorzien larven van Royal Jelly zodat deze ontwikkeld tot bijenkoningin. De koning legt tot wel 2000 eitjes per dag in de raat en koninginnecellen.

Toepassingen van Royal Jelly

Mensen gebruiken koninginnegelei om verschillende redenen. Zo heeft Royal Jelly positieve invloed op het immuunsysteem en de stofwisseling en het verhoogt de weerstand. Vrouwen in de overgang gebruiken het tegen opvliegers en stemmingswisselingen. Ook zijn er aanwijzingen dat het een positieve invloed kan hebben op cholesterol- en bloedsuikerwaarden.

Naast inwendige toepassingen is koninginnegelei ook populair in de huidverzorging. Crèmes met dit bijenproduct helpen tegen een droge huid en kunnen bijdragen aan een betere huidstructuur. Dankzij de natuurlijke vitaminen, antioxidanten en eiwitten is koninginnegelei een geliefd ingrediënt in de cosmetica.

Hoe wordt koninginnegelei gebruikt?

Er zijn verschillende manieren om koninginnegelei in te nemen. De verse, pure vorm neem je bij voorkeur ‘s ochtends op een lege maag, onder de tong. Zo wordt het snel opgenomen. Je kunt ook kiezen voor capsules of poeder. Die zijn langer houdbaar en handig voor dagelijks gebruik of op reis.

Voor de huid zijn er crèmes en serums waarin koninginnegelei verwerkt is. Die helpen de huid te voeden en te herstellen, vooral bij droge of gevoelige huidtypes.

Een populaire combinatie is de Royal Jelly Power+ formule van HONINGonline.nl, waarin koninginnegelei is samengevoegd met rauwe honing. Dat zorgt voor een natuurlijke oppepper van binnenuit.

Op HONINGonline.nl kun je diverse producten met koninginnegelei bestellen. Je vindt er zowel voedingssupplementen als huidverzorgingsproducten met Royal Jelly.

Tot slot over dit bijzondere natuurproduct

Koninginnegelei is geen wondermiddel, maar het heilzame effect ervan is zeker ook geen fabeltje. Het bijzondere natuurproduct heeft in veel gevallen positief effect op het menselijk lichaam. Door de geconcentreerde samenstelling waardevolle stoffen is het met recht een superfood te noemen. Het wordt bijzonder aanbevolen voor iedereen die wel wat extra energie, weerstand en vitaminen kan gebruiken.

Over het algemeen is koninginnegelei veilig te gebruiken, maar mensen met een allergie voor honing of bijenproducten moeten goed oppassen. In zeldzame gevallen zijn er allergische reacties gemeld. Bij twijfel is het natuurlijk altijd verstandig om eerst een arts te raadplegen.