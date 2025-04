Geld, gebed, hulp en zegen

Voor de zegen van God moet je ogen van het geloof hebben, zegt de Bijbel, maar ik durf te stellen dat je wel heel ongelovig moet zijn om de zegenende hand van de Heere in Malawi níét te zien. Als je de start in 2012 vergelijkt met de huidige situatie, dan kun je alleen maar je handen voor de mond slaan. Het aantal deelnemers nu en de vele, overvloedige oogsten in dertien jaar tijd zijn onvoorstelbaar. Zoiets kunnen eenvoudige mensen nooit zelf realiseren; dat kan alleen maar als God Zijn zegen schenkt.

Accountants

Ook de organisatie ter plaatse is sterk verbeterd vergeleken met de begintijd. Deed ik in die eerste jaren bijna alles zelf, tegenwoordig laat ik me bijstaan door een groot aantal mensen. Er is een stichtingsbestuur, er zijn acht directeuren die de deelnemende boeren aansturen en twee accountants die oogsten en boekhoudingen controleren. Ik heb er vertrouwen in dat ik op korte termijn een stapje terug kan doen.

En dan kijk ik alleen nog maar naar Malawi. Ook in Nederland is de zegen van God zichtbaar. Neem alleen al de vele gebeden en gaven die we van lezers en andere donateurs ontvangen. Geweldig!

En dan heb ik onze winkel met woon- en kantoormeubilair in het Gelderse Wezep nog niet eens genoemd. De volledige winst van de zaak gaat naar Food For LiFe Malawi en ook die geldstroom is tot nu toe overvloedig geweest. Wie wil, kan op www.livingfair.nl een afspraak met een verkoper maken die je in de showroom vakkundig helpt aan meubels van goede kwaliteit met normale prijzen en garanties. Overigens hoef je niet per se langs te komen voor een adviesgesprek, je kunt ook direct bestellen via de webshop.

Inschakelen

Terug naar mijn kleinzoon. Na mijn antwoord op zijn vraag waar ik de zegenende hand van de Heere allemaal zag, bleef het even stil. „Maar waarvoor hebt u dan toch steeds weer geld nodig?” was zijn laatste vraag. Misschien dacht hij dat mensen niets meer hoeven te doen als God zegenend bezig is en snapte hij niet goed dat Hij hen juist bij Zijn werk wil inschakelen. „We willen het aantal akkers dat onze boeren inzaaien, vergroten”, probeerde ik hem uit te leggen. „Iedere nieuwe deelnemer start met één akker, maar we willen graag dat ze later zeven akkers hebben. Van de maïs die daarop groeit, kunnen dan geen 100.000 Malawiërs iedere dag eten, maar 1 miljoen.”

Helpen

Het bleef even stil na het horen van dat enorme getal. Zou hij om meer cijfers en getallen vragen? Nee, hij reageerde heel anders: „Kan ik ergens mee helpen, opa?” Ik dacht even na. Hij is handig met computers. Misschien zou hij kunnen checken of de goederen in de winkel overeenkomen met de goederen op de webshop.

Wat is het toch geweldig dat we steeds weer mensen ontmoeten die zich willen inspannen om Food For LiFe verder te brengen. Wilt u ook meebidden, meegeven of meewerken? Wij zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Stuur gerust een mailtje als u interesse hebt.