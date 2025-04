“Ons land Nepal heeft een bevolking van ongeveer 30 miljoen mensen. De bevolking is ongelooflijk divers, met meer dan 125 etnische groepen en 120 talen, wat een rijke mengeling van culturen en tradities creëert. De meerderheid van de Nepalezen is hindoeïstisch, gevolgd door het boeddhisme, waarbij beide religies vaak verweven zijn in het dagelijks leven en culturele praktijken.

Officiële cijfers tonen aan dat christenen 1,8% van de Nepalese bevolking uitmaken. De overheid toont echter niet de werkelijke gegevens vanwege religieuze vooroordelen en hun oriëntatie op het hindoeïsme. Veel christelijke organisaties geloven dat de christelijke bevolking geschat kan worden op ongeveer 2 tot 3 miljoen Nepalezen.

De meerderheid van de kerken is evangelisch. De kerken in Nepal groeien snel, maar zijn niet gegrondvest in het Woord van God. Dit vanwege het grote gebrek aan goede boeken en bronnen in het Nepalees. De meerderheid van de kerken mist gedegen Bijbelse prediking, omdat ze niet weten hoe deze voor te bereiden; de meeste kerkvoorgangers hebben nooit een theologische opleiding gehad. Aangezien veel mensen uit dorpen komen die geen smartphones hebben en geen toegang tot internet, hebben zij geen toegang tot digitale boeken. Daarom moeten de vertaalde boeken in het Nepalees gedrukt en breed verspreid worden, zodat kerkleiders en gewone gelovigen de kans krijgen om onderricht te krijgen en theologisch toegerust te worden. Mensen hier in Nepal zouden het zeer waarderen om christelijke boeken en traktaten te ontvangen en zouden ze graag lezen omdat ze geen formele theologische opleiding krijgen. De traktaten zullen worden gebruikt om de onbereikte mensen te bereiken met het Evangelie van Jezus Christus.”

Een Nepalees

Hij schreef deze appellerende brief over de grote geestelijke nood van zijn landgenoten aan Bible and Book Ministry. U leest mee, want uw steun maakt het mogelijk om in deze nood te voorzien.

Met uw donatie gaan we in 2025 door met het verspreiden van Gods Woord in Nepal.