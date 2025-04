Vast in een sneeuwstorm

Anatoli is één van de bewoners van Jamalië. Hij groeide op in een wereld van afgoderij en voorvaderverering, maar werd op latere leeftijd geconfronteerd met de waarheid van het Evangelie. Hij had berouw en kwam tot geloof. Een aantal jaar geleden zocht een evangelist hem en zijn vrouw Svetlana thuis op:

‘We troffen hen in grote moedeloosheid aan. Ze vertelden ons: we maken ruzie en ons leven is niet zoals het zou moeten zijn. Ik denk dat we geen echte christenen zijn. Ik was van plan daar maar twee uur te blijven. Maar God bepaalde anders. Een sneeuwstorm stak op waardoor we niet verder konden reizen. We besloten samen de Romeinenbrief te bestuderen, en stonden met name stil bij de rechtvaardiging.

Terwijl de storm buiten steeds heviger werd, werd het in het hart van Anatoli en Svetlana steeds rustiger. Want toen ze geloofden dat ze rechtvaardig zijn vanwege Gods genadegave, straalde ze gewoon. Wat ze in de voorbijgaande jaren zo vurig hadden gezocht, had Christus voor hen al vervolmaakt. Nu mochten ze dit geschenk in geloof ontvangen.

Vanaf dit moment kennen Anatoli en Svetlana een voortdurende vreugde en strijden zij tegen de zonde. God geeft hen de kracht om dit te doen. Geloofd zij God!’’

Sinds zijn bekering reist Anatoli regelmatig met evangelisten mee de toendra op. Met grote liefde en ijver voor zijn volksgenoten getuigt Anatoli van het wonder van Gods genade. Stichting Friedensstimme ondersteund het evangelisatiewerk op de toendra. Bid mee voor broeders zoals Anatoli, opdat door hun getuigenis Gods Naam verheerlijkt worde.