Curator Gerry Weber: druk in de winkel, grotere kans op doorstart

Vanwege de drukte is de voorraad aangevuld met nieuwe artikelen. „Het is ongebruikelijk dat er vanuit een failliete situatie nieuwe producten worden ingekocht, maar we merken dat de vraag van de klanten in Nederland groot is, dus is dit verantwoord om te doen”, zegt Van Zanten.

Gerry Weber, waar 175 mensen werken, werd vorige week failliet verklaard. Van Zanten gaf eerder al aan dat er serieuze interesse was in de winkels van de keten. Vorige maand werd al bekend dat het Duitse merk in financiële problemen zat. De Gerry Weber Groep is actief in 62 landen.