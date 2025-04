Leerling Guido van school gestuurd na explosie

De leerling stak dinsdagmiddag een rugzak in brand, die even later ontplofte. Dat gebeurde op het schoolplein, dichtbij lokalen waar les werd gegeven. „Op een paar meter afstand”, zegt directeur Van der Meijden. „Met deze examenstunt heeft hij een groot risico genomen.”

Van der Meijden noemt het een wonder dat niemand gewond raakte en dat er geen schade is. „Er is zelfs geen ruit gesprongen. Leerlingen en collega’s zijn wel erg geschrokken. Ze zagen opeens een steekvlam.” Er ontstond geen paniek. „We zijn er met name van geschrokken dat een leerling zoiets doet en het risico niet overziet.”

Na het incident is aangifte bij de politie gedaan. De Guido de Brès zoekt een school waar de leerling examen kan doen.