Kledingwinkelketen Gerry Weber failliet verklaard door rechter

„Door de winkels open te houden, vergroot de kans dat Gerry Weber in Nederland kan blijven bestaan”, zegt Marc van Zanten, een van de curatoren.

De leveringen aan groothandels gaan eveneens door. Van Zanten rekent erop dat de voorraden in de winkels voorlopig ook nog kunnen worden aangevuld. De keten heeft daarnaast een webshop. Die werkt momenteel niet omdat er volgens het bedrijf geen transacties kunnen worden uitgevoerd.

Eerder deze week zei Van Zanten al dat er serieuze interesse in de Nederlandse winkels van Gerry Weber was. Dat er nu een faillissement over de keten is uitgesproken moet een doorstart vergemakkelijken, geeft hij aan.

Vorige maand werd al bekend dat het Duitse merk in financiële problemen zat. Nu raken die problemen dus ook de Nederlandse tak. Volgens de keten lopen er in Duitsland verschillende faillissementsprocedures bij het moederbedrijf en dochterbedrijven. Bij Gerry Weber is internationaal de laatste jaren al meerdere keren gereorganiseerd. De Gerry Weber Groep is actief in 62 landen.